Украинцам важно верить, что борясь за их жизнь и свободу государство переступит через теоретические принципы или практические расчеты, - Яременко

Об этом в Facebook написал нардеп Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Обмен пленными - это не сладкая рождественская история. Мы забираем искалеченных, исстарадавшихся людей. Кто-то из них, возможно, психологически и психически сломлен. Кто-то - физически", - написал он.

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Яременко подчеркнул, что и у освобожденных в Украине не будет "сказочного нового начала".

"Возвращение, адаптация, привыкание после для некоторых из них пяти лет ежедневного пребывания между жизнью и смертью не будет легким. В том числе, когда они погрузятся в болото соцсетей, и узнают, как "неправильно" их обменяли. И что, если быть принципиальными, то они должны были бы еще немного посидеть на "лнровских" подвалах. И эта инфантильность, безразличие, а иногда и враждебность будет иметь десятки форм и способов выражения.

И им будет неловко от того, что самые громкие апологеты безупречных в правовом плане обменов пленными и они же - самые жестокие критики "торговли суверенитетом в обмен на пленных" (удерживаемыми\заложниками - здесь даже на уровне основных дефиниций все очень непросто), будут горячее всех их обнимать и широко улыбаться на общих селфи на балконе Верховной Рады", - отметил нардеп.

Он уверен, что "освобождение такое же непростое, как и причины, по которым наши люди оказались в плену, как и каждый час, проведенный в неволе у ​​врага".

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"И мне тоже хотелось бы, чтобы вернулись все, включая крымских татар и других, застрявших без каких-либо причины в России. И мне тоже очень хотелось бы увидеть, как беркутовцы, которые стреляли в толпу… Нет, не осуждены… Не скажу… Нельзя об этом говорить.

Но я понимаю, что для меня в этом обмене самое главное. И, думаю, не только для меня, а для солдат на передовой, для тех, кто за линией фронта или глубоко в тылу врага, и даже для многих, кто на свой страх и риск (или без страха) пересекает на поезде, в автобусе или автомобиле границу с Россией, важно иметь веру, что "в случае чего" Украина их не бросит, не оставит, не забудет, будет возвращать, бороться за них.

И если потребуется, то их государство, борясь за их жизнь и свободу, переступит через теоретические принципы или очень даже практические расчеты.

И поэтому я бесконечно благодарен за этот "небезупречный" обмен.

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И счастлив, что несколько десятков семей сегодня будут плакать от счастья. Пусть счастье и не бывает длительным", - подытожил Яременко.

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