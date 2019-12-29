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29.12.19 16:34

Журналист Асеев вернулся из плена наемников РФ в рамках обмена. ФОТО

Автобус с гражданскими заложниками и военнопленными группировки "ДНР" прибыл на подконтрольную Украине территорию.

 Среди тех, кого привезли, является журналист Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Станислав Асеев (Васин) на свободе!!!", - сообщает издание.

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Журналист Асеев вернулся из плена наемников РФ в рамках обмена 01

До задержания Станислав Асеев сотрудничал с рядом украинских медиа, в частности - с Радио Свобода, находясь в оккупированном Донецке. Писал статьи для проекта "Радио Донбас.Реалии" под псевдонимом "Станислав Васин". По разным данным, в заложниках удерживался с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже террористы "ДНР" признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины.

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