Журналист Асеев вернулся из плена наемников РФ в рамках обмена. ФОТО

Среди тех, кого привезли, является журналист Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Станислав Асеев (Васин) на свободе!!!", - сообщает издание.

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До задержания Станислав Асеев сотрудничал с рядом украинских медиа, в частности - с Радио Свобода, находясь в оккупированном Донецке. Писал статьи для проекта "Радио Донбас.Реалии" под псевдонимом "Станислав Васин". По разным данным, в заложниках удерживался с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже террористы "ДНР" признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины.