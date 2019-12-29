Украина отдала наемникам РФ 127 человек, еще 14 - отказались возвращаться на оккупированную территорию, - Лутковская. ВИДЕО

Об этом на КПВВ "Майорское" в комментарии hromadske сообщили советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5 — hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

По словам Лутковской, в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.

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"Пока не окончательно, штаб пока считает", — сказала Лутковская.

Сивохо также подтвердил информацию Офиса президента, что Украина забрала 76 своих пленных, а четверо решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.