Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных, - посольство

Об этом говорится в Twitter посольства Франции в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом нормандской четверки, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите", - говорится в публикации.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

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