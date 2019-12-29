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29.12.19 17:32

Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных, - посольство

Франция и Германия призывают стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на саммите нормандской четверки.

германия,франция

Об этом говорится в Twitter посольства Франции в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом нормандской четверки, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите", - говорится в публикации.

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Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных, - посольство 01

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

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