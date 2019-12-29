Помним об оставшихся в плену украинцах, включая заключенных в РФ и оккупированном Крыму, и ждем их немедленного освобождения, - посольство Канады

Об этом говорится в Twitter посольства Канады в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Канада приветствует освобождение сегодня украинских пленников и разделяет радость украинцев увидеть их дома - это важный шаг вперед. Мы помним о тех, кто остался в плену, включая тех, кто за решеткой в России и Крыму, и ждем их немедленного освобождения. Мы полностью поддерживаем украинский народ в его желании решить разноплановые последствия российской агрессии. Мы также тверды в призыве к России выполнить ее международные обязательства, включая все обязанности, взятые во время Нормандского саммита в Париже", - подчеркнули дипломаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных, - посольство

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Также читайте: "Непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором", - посольство США об обмене удерживаемых лиц