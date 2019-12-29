Приоритет на следующих раундах переговоров нормандской четверки - обмен всех на всех, - Пристайко

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех на всех" - это приоритет", - написал Пристайко в Твиттер в воскресенье вечером.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.