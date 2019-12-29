С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два обстрела наших позиций зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один у Николаевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Сегодня, 29 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 23 видеокамер ОБСЕ в зоне ООС, только 4 находятся на оккупированной территории

Ситуация на участках разведения сил:

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тыс. пассажиров. Представители ДСНС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

Итоги за прошедшие сутки:

28 декабря вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Широкино, Водяное, Авдеевка, Новолуганское, Крымское и Орехово. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подарок для наемников РФ: украинские воины собрали новогоднюю елку из вражеских снарядов. ФОТОрепортаж

Вчера, представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил, среди гражданского населения раскрыто 1 убийство, 1 грабеж, 4 кражи, 1 разбой, 9 фактов незаконного оборота наркотических средств и 2 факта незаконного обращения с оружием. Также выявлено 43 административных правонарушения.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 16 771 человек и 2 138 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 23 703 человека и 2 840 транспортных средств.

В пропуска через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 33 лицам.