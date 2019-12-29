20 городов присоединились к инициативе по снижению тарифов на отопление, - Гончарук

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов - Харьков, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев.
Это означает, что местная власть уже приняла решение о корректировке тарифов на тепло. То есть жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло!" - написал он.
Также премьер призвал другие города присоединяться к инициативе и оперативно сделать все, чтобы сумма в платежках была меньше уже с января 2020 года.
Напомним, ранее Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за отопление до 30%.