Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех переданных ОРДЛО, кому еще не вынесен приговор суда, - Грызлов

Об этом заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшнее событие - это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в минских договоренностях, - сказал он. - Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции".

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Грызлов отметил, что стороны проявили политическую волю совершить обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые на видеоконференции контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ.

Грызлов также подчеркнул, что Киев взял на себя обязательство не преследовать освобождаемых лиц. По его словам, стороны обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. "Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", - обратил внимание российский полпред.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

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