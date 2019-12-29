Ожидаем продолжения реализации нормандских договоренностей и привлечения к ответственности виновных в трагических событиях на Майдане в 2014 году, - Евросоюз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это желанный пример реализации одной из мер, согласованных на Нормандском саммите 9 декабря. Европейский союз ожидает, что все стороны будут продолжать наращивать этот импульс. Работа по осуществлению мер, согласованных на Саммите, должна продолжаться", - говорится в заявлении представителя Внешней Дипломатической службы Европейского Союза, распространенного в воскресенье.

Вместе с тем, в ЕС констатировали, что приняли к сведению обмен людьми, связанными с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. "Мы ожидаем, что расследование всех обвинений будут продолжены, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности", - отметили в ЕС.

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Европейский союз также подтвердил поддержку работе в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы и подчеркнул важность выполнения Минских соглашений в полном объеме, включая постоянное прекращение огня.

"Это - единственный способ достичь устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Европейский Союз по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заверили в Брюсселе.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

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