Заместителями министра здравоохранения назначены Шевченко и Луфер, - распоряжения Кабмина

Правительство назначило заместителями министра здравоохранения Шевченко и Луфера своими распоряжениями №№1377-1378 от 27 декабря, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации lb.ua, Луфер - операционный директор медицинской компании Into-Sana, Шевченко работала в общественной организации CEDOS ("Центр исследования общества"), она жена заместителя министра образования Егора Стадного.

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Напомним, также Кабинет министров утвердил на посту заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко - бывшего первого заместителя гендиректора Центра общественного здоровья. В декабре должность заместителя министра получил и Дмитрий Коваль - исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины.