Надеюсь, что мы увидим больше шагов в направлении мирного урегулирования конфликта на Донбассе в 2020 году, - председатель ОБСЕ Лайчак

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

"Обмен большой группы узников в этот праздничный период особенно важен. Семьи смогут воссоединиться и проводить время вместе во время праздников", - подчеркнул председатель ОБСЕ.

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Лайчак напомнил сторонам об их приверженности полному и всеобъемлющему прекращению огня до конца 2019 года, подкрепленному выполнением всех необходимых мер по поддержке прекращения огня, а также другими положениями, согласованными в Париже во время встречи нормандской четверки 9 декабря 2019 года.

"Я надеюсь, что мы увидим больше этих необходимых позитивных шагов в направлении мирного урегулирования конфликта в 2020 году. В рамках своего мандата ОБСЕ через Трехстороннюю контактную группу и Специальную мониторинговую миссию в Украине готова оказывать поддержку, - добавил председатель ОБСЕ.

Он также заверил, что Словакия будет и впредь поддерживать Украину.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.