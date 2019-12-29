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29.12.19 20:17

Долгожданный жест, который должен способствовать восстановлению доверия между сторонами, - заявление Меркель и Макрона об обмене пленными

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ.

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Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Этот обмен, который произошел накануне Нового года и православного Рождества, является "долгожданным гуманитарным жестом, который должен способствовать восстановлению доверия между обеими сторонами", говорится в совместном заявлении Меркель и Макрона, обнародованном немецким правительством и офисом французского президента.

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За этим шагом должно последовать установление всеохватывающего и продолжительного режима прекращения огня на Донбассе, убеждены Меркель и Макрон, информирует агентство Reuters.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

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