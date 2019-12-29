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29.12.19 20:27

"Настойчивая дипломатия приносит свои плоды", - Глава МИД Германии Маас про обмен удерживаемыми лицами

Глава МИД Германии Хайко Маас удовлетворен состоявшимся 29 декабря обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.

"Настойчивая дипломатия приносит свои плоды", - Глава МИД Германии Маас про обмен удерживаемыми лицами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тот факт, что удалось провести обмен пленными на востоке Украины еще до конца года, свидетельствует о том, что настойчивая дипломатия приносит свои плоды", - написал Маас в Твиттере.

Он добавил, что Германия и Франция будут продолжать делать все для того, чтобы продвинуть дальнейшую реализацию Минских договоренностей, чтобы шестая зима войны стала последней военной для местных жителей.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

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