Крымские политзаключенные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство президента в АР Крым

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.
"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения" - говорится в сообщении.
В представительстве президента в АР Крым подчеркнули, что ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт:
"Борьба за каждого нашего гражданина продолжается. Спасибо за вклад каждого в нашу общую борьбу за освобождение пленников Кремля. Совместными усилиями освободим каждого и освободим Крым".
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.