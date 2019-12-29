Крымские политзаключенные будут включены в следующий этап освобождения, - представительство президента в АР Крым

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В списках на обмен между Украиной и РФ нет ни одного политзаключенного-крымского татарина, - Чубаров

В представительстве президента в АР Крым подчеркнули, что ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт:

"Борьба за каждого нашего гражданина продолжается. Спасибо за вклад каждого в нашу общую борьбу за освобождение пленников Кремля. Совместными усилиями освободим каждого и освободим Крым".

Также смотрите: Среди освобождаемых в Майорске нет крымских татар, - Чийгоз. ВИДЕО

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.