В ходе обмена был освобожден 81 человек, 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, – Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Не знаю, можно ли это назвать большой победой. Главное люди дома. Первая часть того, о чем мы договаривались в рамках нормандского формата выполнена.
Мы вернули наших людей, освобожден 81 человек. 76 человек сейчас на контролируемой Украиной территории, 6 человек остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи. Если они захотят переехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым", - сказал Зеленский.
Он также поблагодарил лидеров стран-участниц "Нормандского формата".
"Хочу поблагодарить всех лидеров "Нормандской четверки" и хочу сказать: все, о чем договаривались, выполнено в этом вопросе", - сказал президент Украины.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.