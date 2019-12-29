В ходе обмена был освобожден 81 человек, 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, – Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Не знаю, можно ли это назвать большой победой. Главное люди дома. Первая часть того, о чем мы договаривались в рамках нормандского формата выполнена.

Мы вернули наших людей, освобожден 81 человек. 76 человек сейчас на контролируемой Украиной территории, 6 человек остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи. Если они захотят переехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым", - сказал Зеленский.

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Он также поблагодарил лидеров стран-участниц "Нормандского формата".

"Хочу поблагодарить всех лидеров "Нормандской четверки" и хочу сказать: все, о чем договаривались, выполнено в этом вопросе", - сказал президент Украины.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

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