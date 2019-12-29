Если бы у меня было 100 беркутовцев, я бы их отдал, чтобы вернуть 1 живого украинского разведчика, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"По поводу "беркутовцев" – это условие "всех на всех". Условие этого обмена – мы забирали наших героев. Это сложное было решение. Решение политическое. Это правда. Я считаю, что наши бойцы, наши военные, и наши журналисты - все они герои. И я уверен, что для нас приоритет - вернуть наших людей.

Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет, но мы могли вернуть живых. И я уверен. что это приоритет", - сказал Зеленский.

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Вместе с тем президент уверяет, что это никак не будет влиять на дела Майдана.

"Почему эти беркутовцы были без приговоров – мы разберемся, это никак не будет влиять на дела Майдана... Как я и сказал, дела Майдана мы завершим обязательно", - заверил он.

Говоря об обоснованности передачи экс -"беркутовцев" в рамках обмена, Зеленский сказал: "Если бы они остались – мы бы не получили наших разведчиков, не получили бы ребят, которые были в Дебальцево. Даже если бы был приговор суда, они (экс-"беркутовцы" – ред.) бы получили бы пять и шесть лет ".

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"Я вам скажу: если бы у меня было сто "беркутовцев" и мне бы предложили одного разведчика, одного, то я бы им отдал сто "беркутовцев" и вернул бы живого разведчика", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.