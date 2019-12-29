Будем продолжать работу над установлением украинцев, находящихся в плену на оккупированной территории и в РФ, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы освобождаем всех подтвержденных на всех подтвержденных, поэтому другие люди пока еще не подтверждены. У нас есть информация, что их не мало: украинцев, которые находятся на временно оккупированной территории, и в России, и в Крыму. И мы работаем над этим", - рассказал Зеленский.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила журналистам, что украинская сторона располагает информацией о примерно 300 украинских заложниках.

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"У нас есть около 100 человек, по которым есть подтверждение, их родственники приносили документы. И еще около 200 человек, по которым пока нет точного подтверждения. То есть еще по где-то 300 людям нам предстоит работа", - сказала она.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.