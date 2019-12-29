17 человек из списка на обмен отказались возвращаться в ОРДЛО, - Лутковская

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене. Они продолжают отбывать наказание", - сказала Лутковская на брифинге для СМИ после приземления самолета с освобожденными в ходе обмена 76 украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что таким образом в настоящее время в Украине в заключении остаются около 50 человек.

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"Да, некоторые из них они были в этом согласованном списке, некоторые из них освобождаются уже, мне кажется, в феврале, а некоторые из них - в марте, они хотят быть в Украине, их срок уже закончился, некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор…. То есть, около 50 людей останутся за решеткой", - сказал Зеленский.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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