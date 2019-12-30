Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена военнослужащими. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в Фейсбук.

"Поздравил на украинской свободной земле наших 12 военных. Поблагодарил за выдержку и несокрушимость.Теперь нашим воинам нужно дать время на адаптацию. Военные медики и психологи сделают все возможное", - написал Загороднюк.

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"А наша задача - вернуть всех. И мы над этим работаем", - добавил он.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.