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30.12.19 00:27

Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена военнослужащими. ФОТО

Министр обороны Андрей Загороднюк встретился с 12 военнослужащими, освобожденными 29 февраля в рамках обмена из плена наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в Фейсбук.

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"Поздравил на украинской свободной земле наших 12 военных. Поблагодарил за выдержку и несокрушимость.Теперь нашим воинам нужно дать время на адаптацию. Военные медики и психологи сделают все возможное", - написал Загороднюк.

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Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена военнослужащими 02

"А наша задача - вернуть всех. И мы над этим работаем", - добавил он.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Загороднюк встретился с освобожденными из плена военнослужащими 03

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