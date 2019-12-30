В Минских соглашениях и документах Нормандского формата нет ни слова про обмен беркутовцев, - Гриценко

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Евросоюз, так же как и Россия в своих публичных заявлениях оставили без комментариев тот важный и очевидный факт, что и в Минских соглашениях, и в документах Нормандского формата, когда речь шла об обмене пленными и об амнистии, то имелись в виду участники событий на территории ОРДЛО, которые начались весной 2014г - и о Беркуте /убийцах Майдана еще до войны, или о террористах, которые убивали наших людей во время войны, но за пределами ОРДЛО (Харьков, Мариуполь, Киев ...) во всех этих "договоренностях" ни слова нет!", - написал Гриценко, комментируя состовшийся 29 декабря обмен удерживаемыми лицами.

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Цинично-целомудренный Евросоюз надеется, что даже после обмена виновные в расстреле Майдана будут привлечены к ответственности. Нагло-агрессивная Россия знает точно, что никого из освобожденных убийц Майдана и террористов Киев больше преследовать не будет, добавил политик.

"Я не знаю, что теперь Зеленский сможет сказать глаза в глаза родным погибших на Майдане, родным погибших в Харькове, Мариуполе, Киеве ... И скажет он им что-то вообще?", - добавил Гриценко.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.