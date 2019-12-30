Освобожденные из плена военнослужащие доставлены в Главный военный госпиталь, где пройдут медобследование, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как планируется, в дальнейшем все освобождены из плена бойцы будут осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы. В случае необходимости им будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Будет проведено углубленное медицинское обследование.

Как сообщил начальник Военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казьмирчук, предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.

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"Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней, - отметил Анатолий Казьмирчук. - Поэтому специалистами нашего центра будут проведены предварительные обследования. Но прежде всего мы предоставим возможность нашим пациентам отдохнуть, чтобы завтра утром уже более подробно изучить особенности течения тех или иных заболеваний. Мы начнем комплексное обследование, и в дальнейшем, кроме физического лечения, если в этом будет необходимость, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию. Необходимы специалисты, которые владеют этой методикой в ​​нашем центре есть, и они готовы оказать необходимую помощь".

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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