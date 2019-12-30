Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, - посол Великобритании Симмонс

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую долгожданное возвращение украинцев, которые находились в плену на неконтролируемой территории. Президенту Зеленскому пришлось принимать тяжелые решения для выполнения условий соглашения, достигнутого на саммите нормандской четверки, и возвращения их домой. Теперь пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в РФ и Крыму", - отметила посол.

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В другом сообщении Мелинда Симмонс подчеркивает важность наказания тех, кто убивал украинцев.

"Остается важным вынести справедливые приговоры в отношении всех лиц, ответственных за тяжкие преступления, включая насилие против протестующих на Майдане и теракт в Харькове в 2015 году", - говорится в сообщении.