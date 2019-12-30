Призываю стороны и дальше прилагать все усилия для имплементации Минских соглашений, - Сайдик об обмене удерживаемыми лицами

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Я искренне приветствую взаимное освобождение, которое состоялось сегодня, и обмен удерживаемых лиц в соответствии с совместным решением Трехсторонней контактной группы, который был принят 23 декабря 2019 года с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - заявил Сайдик.

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Он подчеркнул, что это "очень важный шаг, которого долго ждали как содержащиеся, так и их родные и близкие": "Сделанный накануне Новогодних и Рождественских праздников, он имеет особое символическое значение".

"Высоко оценивая достигнутое, я призываю стороны и дальше прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины путем полной и всеобъемлющей имплементации Минских соглашений, опираясь, в том числе и на рекомендации Нормандской четверки", - заявил Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.