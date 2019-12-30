Осенний призыв в армию завершен: 9 тыс. человек будут проходить службу в ВСУ

Об этом заявил в комментарии информагентству Министерства обороны Украины "АрмияInform" начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко, передает Цензор.НЕТ.



"Нынешняя призывная кампания проходила гораздо организованнее предыдущей, весенней. Конечно, не обошлось без совместных рейдов сотрудников военкоматов и представителей полиции и других дополнительных мер, чтобы выполнить план призыва", – сказал он.

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По словам Качаненко, в целом призвали 15,2 тыс. человек, из которых, как и предполагалось, 9 тыс. пополнят воинские части ВСУ. По состоянию на 27 декабря 3340 призывников сразу подписали контракт на военную службу. Сейчас в военкоматах началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.



"Цифра весеннего плана призыва зависит не только от поступлений заказов из воинских частей, но и возможностей военкоматов. Будет подсчитано, сколько юношей призывного возраста вступили в вузы, количество непригодных по состоянию здоровья и тому подобное. Окончательные данные плана призыва станут известны за неделю до начала кампании", – отметил Качаненко.