Минюст будет инициировать изменения в закон о люстрации, - Малюська

Такое мнение высказал министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, планируется ли пересмотр закона о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Будем (инициировать пересмотр закона о люстрации. - Ред.). Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ. Единственное что, прочитав это решение, я не могу сказать, что на 100% понял, чего хочет от нас Европейский суд и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека. Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить", - пояснил министр.

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"То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное", - добавил он.

По словам главы Минюста, Украина скорее всего обжалует данное решение ЕСПЧ.

"Еще нет (не обжаловали решение ЕСПЧ. - Ред.). Скорее всего да (планируем обжаловать решение ЕСПЧ. - Ред.). У нас есть еще время для принятия решения (жалобу можно подать до 17 января 2020 года. - Ред.), но скорее всего мы подадим жалобу на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Хотя бы для того, чтобы четче понять аргументацию суда",- добавил Малюська.

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Отвечая на вопрос об инициативе президента Владимира Зеленского расширить люстрацию на чиновников, которые были при власти с 2014 года, Малюська ответил что "расширение объема люстрации не актуально".

"Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали", - сказал он.