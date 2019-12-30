На ремонт дороги Станица Луганская-Северодонецк уже объявлен тендер, - советник премьера Голик

По поручению президента работы на ней начнутся в 2020 году, сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, дорога Станица Луганская – Северодонецк является чрезвычайно важной. "Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие", - отметил советник главы правительства.

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Голик подчеркнул, что поставлена задача отремонтировать эту дорогу в следующем году полностью и быстро. "Документы собраны. Экспертиза пройдена. Документация составлена. Тендер в ProZorro объявлен", - сообщил он.

О ремонте трассы Станица Луганская – Северодонецк в ноябре 2019 года заявил Владимир Зеленский, открывая восстановленный мост в Станице Луганской, который связывает подконтрольную и временно неподконтрольную территории Луганской области.

"Четыре месяца назад здесь не было качественной дороги и автобусов, а люди вынуждены были пользоваться разрушенным мостом. Мы его отстроили. Это одна из самых значительных гуманитарных миссий украинской власти, которая делает все зависящее для улучшения условий пересечения линии разграничения", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что по обе стороны живут граждане Украины и поручил в течение весны 2020 года отремонтировать дорогу от Северодонецка до Станицы Луганской.

Напомним, в октябре 2019 года в рекордные сроки был завершен ремонт 130 км трассы Запорожье – Мариуполь. По словам Юрия Голика, это стало возможным благодаря сотрудничеству Укравтодора, Министерства финансов, труду более тысячи строителей и грамотному менеджменту.