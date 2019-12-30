В рамках обмена 29 декабря освободили пособника оккупантов Резуника, задержанного при поездке за украинским загранпаспортом, - прокуратура АРК

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве не знают, где Резуник находится сейчас.
Напомним, летом 2019 года полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма" Степана Резуника. По данным следствия, он способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы оформить заграничный паспорт гражданина Украины.
29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.