Решение Трампа заморозить помощь Украине привело к конфликтам и неразберихе в Белом доме и Пентагоне, - NYT

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

И. о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни стал ключевой фигурой при передаче требований Трампа о замораживании помощи Украине, сообщает The New York Times. Это решение вызвало серьезные разногласия среди топ-чиновников Белого дома.

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"Противостояние высших советников Трампа по национальной безопасности его решению по Украине было более интенсивным, чем говорилось ранее", - пишет газета.

Сообщается, что министр обороны Марк Эспер и госсекретарь Майкл Помпео на секретном заседании в Овальном кабинете пытались убедить Трампа в том, что разморозка помощи Украине пойдет на пользу США, но не смогли.

Ведущие юристы Управления по вопросам бюджета, Белого дома и Министерства юстиции разработали аргумент, ранее не разглашавшийся публично - о роли Трампа как главнокомандующего, которая позволит ему единолично принять решение о заморозке без одобрения Конгресса.

"Решение Трампа привело к конфликтам в высших эшелонах и сопровождалось неразберихой в Белом доме и Пентагоне", - говорится в статье.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

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