Украина отдала на обмен чеченского киллера Денисултанова, обвиняемого в покушении на Осмаева и Окуеву, - Бутусов

Об этом пишет в статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напоминает, что Денисултанов был ранен при попытке покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве 1 июня 2017 года. "Благодаря реакции Амины в тот раз ей удалось спасти Адама и себя саму. Денисултанов принимал участие в убийстве в Вене бежавшего из Чечни Умара Исраилова. Ранее власти Украины отказывались выставлять его на обмен, поскольку Денисултанов многое знает о российском терроризме, в том числе в Европе", - сообщил Бутусов.

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По информации журналистки Екатерины Сергацковой, за три дня до обмена с Денисултанова сняли обвинения.

"Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, - чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, - сегодня в числе прочих отправился по обмену в ДНР, а оттуда уедет на родину в Россию. Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения", - написала она в Facebook.

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Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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