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30.12.19 14:20

Было плохо. Сейчас я нуждаюсь в медпомощи, потому что 3 года сидел на подвалах, - освобожденный из плена наемников РФ Горбань

Освобожденный из плена наемников РФ украинец Евгений Горбань рассказал, что "на подвалах" террористов "ДНР", где его удерживали, не было возможности получить медицинскую помощь, а из лекарств были доступны только анальгин и активированный уголь.

евгений,горбань

Об этом Евгений Горбань рассказал в комментарии Громадскому радио, передает Цензор.НЕТ.

"Было плохо. Все, что я могу сказать в двух словах. Сейчас я нуждаюсь в медпомощи, потому что 3 года я сидел на подвалах, где вся медицинская помощь сводилась к использованию анальгина и может еще активированного угля. Больше ничего, никакого внимания врачей", - рассказал Горбань.

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Отметим, что Горбаня задержали, когда ему было 18 лет.

"Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику", - ранее сообщили в ОП.

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