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30.12.19 14:33

Помпео прибудет в Украину 3 января, - Госдеп США

Государственный секретарь США Майк Помпео 3 января прибудет с визитом в Киев.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, в рамках визита пройдут встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Помпео намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Госсекретарь США также примет участие в чествовании памяти погибших на Донбассе и встретится с представителями религиозных организаций, гражданского общества и бизнеса, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства.

После Киева госсекретарь США посетит Минск, Нур-Султан, Ташкент и Никосию.

Поездка Помпео в пять стран будет продолжаться с 3 по 7 января.

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