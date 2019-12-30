Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, - замминистра юстиции Лищина

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина, передает Цензор.НЕТ.

"Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробности соглашения я раскрывать не могу, поскольку оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

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Лищина отметил, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и Газпромом.

Он проиллюстрировал свой пост подписями сторон. От Украины стоит подпись министра Дениса Малюськи, от Газпрома – замглавы правления ПАО Елены Бурмистровой.





По данным СМИ, мировое соглашение предусматривает отказ Украины от штрафов, наложенных на "Газпром" Антимонопольным комитетом Украины. Общий размер штрафов составляет около 7,4 миллиарда долларов.

Напомним, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах. С учетом пени за просрочку оплаты сумма выросла в два раза до 172 млрд гривен.

"Газпром" со штрафом не согласился и начал судиться.





