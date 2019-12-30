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30.12.19 14:56

В новогоднюю ночь полиция будет работать в усиленном режиме

В 702 населенных пунктах Украины в ночь с 31 декабря на 1 января запланировано 910 праздничных мероприятий.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, правоохранители будут нести службу в местах проведения праздничных мероприятий.

По предварительным расчетам, участие в праздновании примет более миллиона граждан.

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Поэтому Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев.

Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию "для обеспечения общественной безопасности и порядка", а также координировать работу всех подразделений.

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