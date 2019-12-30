Швейцарский подрядчик решил не достраивать "Северный поток - 2" и вывел суда из Балтийского моря

Об этом сообщили российские государственные пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили в компании. Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу", - написали в РИА Новости.

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"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На следующий день трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - объявила о приостановке работ и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб. Позже Госдеп США сообщил, что подрядчики должны свернуть работы до 20 января.

Россия планирует достраивать "Северный поток" судном "Академик Черский", но, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, на его подготовку "потребуется некоторое время". Сейчас это судно находится в порту Находки, то есть на противоположном конце России.