Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.12.19 15:58

Путин не участвует в переговорах по Донбассу, но использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену, - Песков

Президент РФ Владимир Путин не принимает участие в переговорах или контактах по обменам, но его авторитет напрямую способствует передаче удерживаемых лиц.

путин

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену", - заявил пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это был неравноправный обмен: украинское руководство пассивно выполняло прихоти Кремля, - "ЕС"

Он также выразил уверенность, что "дела бы шли гораздо легче", если бы были "прямые двусторонние контакты с представителями ДНР и ЛНР".

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100