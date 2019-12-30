Перенесшему приступ фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Умерову не оказывают медицинскую помощь, - адвокат Шейхмамбетов

Об этом сообщил его адвокат Назим Шейхмамбетов, который 30 декабря посетил Умерова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности".

"Мне удалось увидеться в следственном изоляторе с Шабаном Умеровым. Цель моего визита была, в очередной раз, узнать, оказывается ли ему медицинская помощь. На данный момент медицинская помощь, с момента моего последнего визита и моих заявлений, ему больше не оказывалась", - рассказал Шейхмамбетов.

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Он также сообщил, что по Умерову была проведена прокурорская проверка. С Умеровым беседовал российский прокурор. Активист рассказал ему о тех проблемах, с которыми он сталкивается в части медицинской помощи.

"Мы надеемся, что в ближайшее время ему будет оказана надлежащая медицинская помощь, поскольку человек уже немолодой, имеет ряд заболеваний. В случае неоказания такой помощи появляется риск какого-то критического ухудшения. Поэтому, чтобы этого не допустить, мы со своей стороны обращаемся в соответствующие органы, Шабан Умеров тоже на своем уровне обращается за помощью в медсанчасть СИЗО", - рассказал адвокат.

Отмечается, что 14 декабря 2019 года Шабан Умеров пережил серьезный приступ, находясь в следственном изоляторе в Симферополе.

Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.

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