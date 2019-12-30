Мы готовы к длительной информационной войне с Россией из-за последних высказываний Путина, - МИД Польши

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы готовы к очень длительной информационной войне с Россией", - отметил Яблонский, отвечая на вопрос, почему Варшава так долго медлила с реакцией на слова Путина.

Чиновник отметил, что польская власть решила сразу не реагировать на слова Путина на высшем уровне, чтобы посмотреть, в каком направлении все будет развиваться, ведь было понятно, что это будет не одноразовый агрессивный выпад российской власти.

"Можно реагировать очень быстро без дальнейшего планирования, без глубоких размышлений. Однако, можно подумать о том, какой это даст эффект. Если бы мы отреагировали сразу, то лишь укрепили бы первое высказывание Путина. Поэтому мы не реагировали, чтобы первое заявление Путина не вызвало резонанса", - пояснил Яблонский.

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По его словам, сначала в МИД был вызван посол России в Польше, а затем было решено, что нужно вынести этот вопрос на более высокий уровень.

Как известно, Путин на пресс конференции 19 декабря, а затем, 24 декабря, на коллегии Минобороны России заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 году часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявил, что поводом к началу Второй мировой войны была не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

Сначала МИД Польши выразил протест по поводу заявлений Путина и его попытки переписать историю и оправдать сталинский тоталитаризм. Впоследствии в МИД Польши был вызван посол Андреев, где ему был выражен протест по поводу заявлений президента РП.

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В воскресенье во время брифинга для СМИ глава польского правительства Матеуш Моравецкий подчеркнул, шо агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а является попыткой скрыть последние проблемы и поражения России: неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС против РФ, наложенных за оккупацию Крыма, поражение на переговорах в нормандском формате, которые не только не принесли отмены санкций, но добавили очередные осложнения - со стороны США, что значительно усложнило реализацию проекта Северный поток-2, российских спортсменов отстранили на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.