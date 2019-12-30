Террористы "ДНР" обещают освободить трех местных подростков, которых в 2016-м осудили за "диверсионную деятельность"

О намерении "помиловать" ребят из Ясиноватой заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Председатель ДНР сегодня своим указом помиловал трех малолетних диверсантов. Мы отпускаем их под ответственность родителей", - сказала Морозова.

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Как ранее сообщал проект "Донбасс.Реалии", по делу "ясиноватских диверсантов" фигурировали семь местных подростков: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсений Белавин и Денис Коваль.

Последним двум, Белавину и Ковалю, удалось выехать с территории ОРДО. Других пятерых задержали, обвинили в терроризме и диверсионной деятельности и незаконно осудили на срок от 10 до 15 лет. На момент задержания подросткам было от 15 до 17 лет.

Кого именно из подростков "помиловали", не уточняется. Как удалось выяснить журналистам, по крайней мере один из ребят не просил помиловать его, и заявил, что будет ждать следующего обмена. Его имя не называют из соображений безопасности.

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