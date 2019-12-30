Украинский воин ранен вражеским снайпером, с начала суток зафиксированы 2 обстрела, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Противник обстрелял позиции ВСУ из снайперских винтовок. Оба обстрела зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески.

Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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Ситуация на участках разведения сил:

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4 тыс. пассажиров. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

Также, сегодня 30 декабря, в Донецкой области возобновила свою работу станция "Скотувата", которая в 2015 году остановилась из-за постоянных обстрелов и разрушенную инфраструктуру.

Итоги за прошедшие сутки:

29 декабря вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Васильевка, Новотроицкое, Николаевка и Луганское. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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Вчера, представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил, среди гражданского населения раскрыто 2 убийства, 1 кража, 1 факт незаконного оборота наркотических средств и 1 факт незаконного оборота оружия. Также выявлено 51 административное правонарушение.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 9 457 человек и 1 312 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 13 105 человек и 1 704 транспортных средства.

В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 44 лицам.