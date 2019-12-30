Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашения о транспортировке газа и об урегулировании споров

Соответствующее разрешение закреплено распоряжением №1405-р от 30 декабря 2019 года, текст которого обнародован на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

Кабмин согласовал подписание:

соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с ПАО "Газпром"

договора с ПАО "Газпром" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, - замминистра юстиции Лищина

Напоминаем, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.