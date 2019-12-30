Защита выданных на обмен экс-беркутовцев просит Зеленского дать "адекватную правовую оценку" событиям Революции достоинства

Соответствующее обращение адвокатов экс-беркутовцев - Стефана Решко, Александра Горошинского и Игоря Варфоломеева - есть в распоряжении hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

По их словам, во время обмена на Зеленского и самих экс-беркутовцев - Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру - "вылились тонны информационной грязи и упреки в измене".

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"Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции, наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене. - Ред.) было не менее сложным, чем для вас. Ключевым обстоятельством, что обусловило его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны Генпрокуратуры и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает, что дело политическое", - говорится в обращении.

Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией достоинства, и вроде бы на неподконтрольной территории "остро воспринимают несправедливость судебного процесса" над тогдашними силовиками.

Защитники экс-беркутовцев называют дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана "освободили от ответственности", а правоохранителям устроили "инквизицию".

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Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест им заменен на личное обязательство.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Среди последних - и пятеро экс-беркутовцев. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.