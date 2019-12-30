Пресс-служба Зеленского накануне освобождения экс-беркутовцев рассылала "методички", которые воспроизвели "преданные псы" из "Слуги народа" и сам президент, - журналист Кутепов

Об этом в Facebook написал журналист "Громадського" Богдан Кутепов, передает Цензор.НЕТ.

"Вы положили болт на чувства миллионов людей, выпустив на волю вероятных убийц Небесной Сотни, по которым в следующем году должен завершиться судебный процесс. Вместо того, чтобы выслушать аргументы против, которые, возможно, заставили вас передумать, вы распространяете гнилой и насквозь лживый бред. Его в форме методички ваши люди рассылала в регионы, его перепечатали преданные псы из "Слуги народа". В моей редакции подумали, что это может быть фейком. Но вчера вечером, после встречи освобожденных пленных на брифинге вы повторили его почти слово в слово. И о том, что готовы менять хоть 100 преступников на 1 живого (но по "Беркуту" не было приговоров, они же даже формально не осуждены), и о том, что "мало ли было 6 лет расследовать" (напротив, это рекордно быстрый суд в турборежиме, когда речь идет о подобных делах, там же 200 пострадавших, сотни свидетелей, тысячи документов, и это все как раз шло к завершению). Какие нафиг 5 лет по закону Савченко? Им светило пожизненное! Вы это понимаете?", - спрашивает президента Кутепов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 64 человека госпитализированы, критических нет, - в "Феофании" рассказали о состоянии освобожденных пленных. ВИДЕО

Он опровергает один тезис из "лживой методички" - "не говорите от имени родственников", приводя ссылку на материал с комментариями родных Героев Небесной Сотни.

"А еще вы назвали меня (и всех, кто против освобождения беркутовцев) "сторонником старой власти". Юлия Мендель, в той методичке, что ты рассылала в вотсап, так и написано. Так вот вчера среди тех, кто окружил СИЗО, было много избирателей Зеленского. И много "ни за кого". Порохоботы называли меня зеленофилом только за то, что я всегда критиковал их Седого Гетьмана за популизм и лицемерие, за раскол среди патриотов и жадность. Я точно не порохобот и вряд ли когда-то им стану. Но со вчерашнего дня можете записывать меня в персональные враги Зеленского. Меня и еще тысячи таких, как я. Закапывать дела Майдана - это была критическая ошибка, которая обойдется вам очень дорого", - отмечает журналист.

Также читайте: Предприниматель, программист, медсестра, обвиняемый в покушении на Захарченко: ОП рассказал, кого освободили из плена наемников РФ. СПИСОК

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Среди последних - и пятеро экс-беркутовцев, которым накануне изменили меру пресечения. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.