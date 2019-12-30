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30.12.19 21:29

Пьяный водитель устроил ДТП в Запорожской области, 2 человека погибли, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожской области в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля два человека погибли, еще двое госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Пьяный водитель устроил ДТП в Запорожской области, 2 человека погибли, - Нацполиция 01

ДТП произошло на перекрестке автодороги "Харьков-Симферополь" и дороги, ведущей в с.Приморское Запорожского района.

Полиция установила, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109" выехал на перекресток и столкнулся е с автомобилем Mercedes-Benz Atego 816L. В результате аварии двое пассажиров автомобиля "ВАЗ", мужчины 1979 и 1996 рождения умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля "ВАЗ" с телесными повреждениями были госпитализированы.

Пьяный водитель устроил ДТП в Запорожской области, 2 человека погибли, - Нацполиция 02

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"Кроме того, установлено, что водитель легкового автомобиля, мужчина 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Пьяный водитель устроил ДТП в Запорожской области, 2 человека погибли, - Нацполиция 03

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

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