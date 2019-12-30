Согласование МВФ новой программы кредитования на 5,5 млрд долларов - вопрос нескольких месяцев, - Гончарук

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина24", информирует Цензор.НЕТ.
Премьер сообщил, что вопрос окончательного решения Международного валютного фонда об открытии для Украины новой трехлетней программы на $5,5 млрд – "это вопрос нескольких месяцев".
"Это техническая работа, которая сейчас продолжается. Я не имею никаких сомнений, что мы эту техническую работу доведем до конца, проблем не будет", - заявил Гончарук.
Он отметил, что МВФ очень демонизирован через олигархические СМИ, тогда как на самом деле сотрудничество с МВФ – "это про доверие и дешевые ресурсы".