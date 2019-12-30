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30.12.19 23:52

Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит заключен по принципу "качай или плати", - Витренко

Контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" о предоставлении услуг по организации транспортировки газа содержит условие "качай или плати".

Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит заключен по принципу "качай или плати", - Витренко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый случай в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати", - написал Витренко.

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Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

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