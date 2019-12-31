В "Нафтогазе" раскрыли детали пакета соглашений с "Газпромом" по обеспечению транзита

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

"Сегодня в Вене представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа по территории Украины до 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

В пакет соглашений входят:

Межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) и Газпромом, которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement).

Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом, в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет.

Мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

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Соглашения предусматривают:

выплату Газпромом 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017г. и февраля 2018 г. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 г .;

отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения;

снятие арестов на имущество, активы и денежные средства Газпрома, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 г.;

минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 - 65 млрд куб. м, 2021 - 2024 годы - по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

"Газпром" выразил заинтересованность в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей, подчеркнули в "Нафтогазе".

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Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации о захваченных активах группы в оккупированном Крыму.

В НАК "Нафтогаз" отметили, что по результатам подписания соглашений Украина получит гарантированный доход от транзита на ближайшие пять лет. Это также предоставляет новые возможности для развития газового рынка страны и продолжения реформ в энергетике, сохранит рабочие места в сфере транспортировки газа и обеспечит будущие заказы для украинских производителей промышленного оборудования, связанных с технической поддержкой работы украинской ГТС. Также будут уменьшены курсовые риски, связанные с недополучением значительных валютных поступлений.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".