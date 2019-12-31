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31.12.19 00:26

В "Нафтогазе" раскрыли детали пакета соглашений с "Газпромом" по обеспечению транзита

НАК "Нафтогаз", Оператор ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали пакет соглашений для обеспечения транзита российского газа в ЕС через территорию Украины в ближайшие пять лет.

В "Нафтогазе" раскрыли детали пакета соглашений с "Газпромом" по обеспечению транзита

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

"Сегодня в Вене представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа по территории Украины до 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

В пакет соглашений входят:

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Соглашения предусматривают:

"Газпром" выразил заинтересованность в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей, подчеркнули в "Нафтогазе".

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Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации о захваченных активах группы в оккупированном Крыму.

В НАК "Нафтогаз" отметили, что по результатам подписания соглашений Украина получит гарантированный доход от транзита на ближайшие пять лет. Это также предоставляет новые возможности для развития газового рынка страны и продолжения реформ в энергетике, сохранит рабочие места в сфере транспортировки газа и обеспечит будущие заказы для украинских производителей промышленного оборудования, связанных с технической поддержкой работы украинской ГТС. Также будут уменьшены курсовые риски, связанные с недополучением значительных валютных поступлений.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

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