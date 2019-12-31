"Существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость", - миссия ООН про обмен беркутовцев

Об этом заявили в Мониторинговой миссии Организации объединенных наций по правам человека в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы разделяем озабоченность жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость. Ранее, в этом же деле, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников "Беркута", которые сбежали из страны, оказались безрезультатными", - говорится в заявлении.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

В рамках обмена Украина, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.

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