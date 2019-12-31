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31.12.19 01:26

На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители выявили 6 тигров, которых в ненадлежащих условиях содержали на Жуковом острове в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу полиции Киева в Фейсбук.

На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 01

"29 декабря в столичную полицию от киевлянки поступило сообщение о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры. Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания", - говорится в сообщении.

На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 02
На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 03

Полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

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На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 04
На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 05
На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 06

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждение", - отметили в полиции.

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На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 07

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