Один украинский воин ранен на Донбассе, за сутки два обстрела, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений со снайперских винтовок. Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".
Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.