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31.12.19 08:03

Один украинский воин ранен на Донбассе, за сутки два обстрела, - штаб ОС

30 декабря вооруженные формирования РФ дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий получил ранение.

война,ато,оос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений со снайперских винтовок. Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

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Один украинский воин ранен на Донбассе, за сутки два обстрела, - штаб ОС 01

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